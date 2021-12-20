Омикрон-штамм оказался способен привести к смерти уже выздоровевшего человека

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Омикрон-штамм оказался способен привести к смерти уже выздоровевшего человекаА все из-за метаболического кризиса
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова сообщила о том, что омикрон-штамм коронавирусной инфекции может запустить продолжительное метаболическое истощение, которое чревато летальным исходом.
Об этом Баранова рассказала в рамках интервью изданию “Лента”. Причем специалист обратила внимание на то, что смерть из-за этого осложнения может наступить уже после того, как человека выздоровел.
“Метаболический кризис, который молодые более-менее нормально переносят, пожилым довольно тяжело преодолеть. У них будет длительное метаболическое истощение на фоне обострения всех других имеющихся заболеваний”, — предупредила Баранова.
По словам Барановой, в стране сейчас может увеличиваться дополнительная смертность, которая прямой связи с коронавирусом не имеет.
Источник: Лента