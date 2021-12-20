Омикрон-штамм оказался способен привести к смерти уже выздоровевшего человека

Об этом Баранова рассказала в рамках интервью изданию “Лента”. Причем специалист обратила внимание на то, что смерть из-за этого осложнения может наступить уже после того, как человека выздоровел.

“Метаболический кризис, который молодые более-менее нормально переносят, пожилым довольно тяжело преодолеть. У них будет длительное метаболическое истощение на фоне обострения всех других имеющихся заболеваний”, — предупредила Баранова.

По словам Барановой, в стране сейчас может увеличиваться дополнительная смертность, которая прямой связи с коронавирусом не имеет.