Омикрон-штамм поможет достичь коллективного иммунитета без дополнительной вакцинации

По словам эксперта, можно ожидать наступления «эпидемиологического благополучия» — из-за высокой заразности омикрон-штамма будет сформирован коллективный иммунитет, вне зависимости от вакцинации. Специалист отметил, что в силу особенностей, «Омикрон» более заразен по сравнению с другими вариантами коронавируса, но отличается малым количеством случаев летального исхода.

При этом Бутенко подчеркнул, что делать точные прогнозы по ситуации с коронавирусом пока невозможно. Вирусы мутируют раз в полгода, но даже это предсказать или как-то спрогнозировать нельзя — мутация неконтролируема.

«В настоящее время можно ожидать наступление эпидемиологического благополучия в связи с приходом "Омикрона". Как известно, он отличается высоким уровнем заразности, но малым количеством случаев летального исхода. Но высокая контагиозность приведёт к усилению коллективного иммунитета, вне зависимости от вакцинации», — подчеркнул Бутенко.

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