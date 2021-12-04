Омикрон-штамм теперь и в России? В Москву прилетел самолёт с россиянами из ЮАР

Сообщается, что два коммерческих рейса для вывоза граждан России из Кейптауна и Йоханнесбурга были организованы эфиопской авиакомпанией. В общей сложности из Южной Африки вернулись 100 человек.

Напомним, что именно в этой части страны впервые был обнаружен новейший омикрон-штамм COVID-19. По мнению учёных, на сегодняшний день он является самым заразным. На сегодняшний день целый ряд стран Европы заявили о том, что у них были зафиксированы первые случаи заболевания граждан свежей мутацией коронавируса.

Отметим, что российские путешественники застряли в ЮАР непосредственно из-за обнаружения нового штамма COVID-19 в стране. В итоге российское консульство организовало их вылет на родину, но не обошлось без «ложки дёгтя» — стоимость обратного билета составила более 100 тыс рублей.