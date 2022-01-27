Омикроном оказалось возможно заразиться даже во время еды

Так, например, новой мутацией COVID-19 можно заразиться непосредственно во время приёма пищи. Связано это с тем, что инфекция вполне способна оседать на продуктах и находиться на них долгое время. Наибольшую опасность в этом плане представляют холодные и замороженные товары, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Что интересно, впервые о подобных случаях заражения через еду заговорили ещё в самом начале пандемии, в Китае.