Омикроном оказалось возможно заразиться даже во время еды

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Омикроном оказалось возможно заразиться даже во время едыПричём подобное фиксировали в Китае ещё в самом начале пандемии
Чем более распространённым становится омикрон-штамм коронавируса, тем больше интересных подробностей появляется о нём.
Так, например, новой мутацией COVID-19 можно заразиться непосредственно во время приёма пищи. Связано это с тем, что инфекция вполне способна оседать на продуктах и находиться на них долгое время. Наибольшую опасность в этом плане представляют холодные и замороженные товары, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Что интересно, впервые о подобных случаях заражения через еду заговорили ещё в самом начале пандемии, в Китае.
Если вирус попадёт в желудок, дальше будет там перевариваться, заражение омикроном и прочими коронавирусами, вероятнее всего, не наступит. От этого человека предохраняет соляная кислота. Заражение наступит, если вирус зафиксируется на слизистой рта от загрязненных столовых приборов.
Владимир Болибок
Источник: Москва 24