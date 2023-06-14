Он летает даже когда птицы боятся: в России создали грузовой дрон для полётов в любую погоду

Глава центра Дмитрий Кузякин поделился информацией о новом аппарате, отметив его повышенную грузоподъемность и способность работать даже в самых суровых погодных условиях.

Кузякин подчеркнул, что дрон может взлетать даже во время шквалистого ветра и дождя с градом, что делает его непредсказуемым для потенциального противника. Характеристики грузоподъёмности «Ультиматума» пока держатся в тайне.

Разработка всепогодного FPV-дрона включала консультации с российскими военными, и, согласно заявлению Кузякина, новинка будет отправлен для боевого применения уже в июне.

Новый аппарат станет ещё одним инструментом, способным оперативно выполнять задачи в зонах спецопераций.