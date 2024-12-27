Она что, из золота? В России начались продажи зубной щетки за 63 000 рублей

Она значительно превосходит по цене аналоги от Oral-B, например iO9N, которая стоит около 37–45 тыс рублей.

Щетка Spin ch выделяется премиальными материалами и инновациями. Щетинки с сапфировым напылением выполняют рекомендованные стоматологами движения под углом 60 градусов, что обеспечивает эффективную чистку труднодоступных зон.

Частота пульсаций достигает 12 000 раз в минуту. Устройство предлагает 12 уровней интенсивности и три режима: «Отбеливание», «Бережный» и «Ежедневный».

Настройки регулируются через сенсорную кнопку, а данные выводятся на два AMOLED-экрана. Один из них предназначен для отображения информации в зеркале.

Щетка оснащена аккумулятором емкостью 3500 мАч, обеспечивающим месяц автономной работы. Корпус изготовлен из алюминия с защитой IPX7.

В комплекте док-станция и насадки, но кейса для путешествий нет. Производится устройство в Китае и предлагается в цветах «Серебристый» и «Шампань».