«Она готова к запуску "хоть завтра"»: Роскосмос объявил о завершении работ над космической станцией «Луна-25»Но по определённым причинам запустят её лишь во второй половине 2023 года
Российская госкорпорация Роскосмос окончательно решила запустить беспилотный лунный аппарат «Луна-25» в 2023 году.
Фото: Роскосмос
По словам генерального директора предприятия Юрия Борисова, аппарат готов к запуску «хоть завтра». Но в то же время баллистика, или положение Луны и Земли, в настоящее время не позволяют этого сделать.
Ожидается, что аппарат отправится в космос уже в июле-августе 2023 года. При этом Борисов уверил, что все технические вопросы благополучно были решены. Стоит отметить, что запуск «Луны-25» станет первой лунной миссией России за последние 45 лет.
Напомним, что данная миссия является важным шагом для нашей страны в вопросе освоения космоса. Она должна поспособствовать продвижению научных знаний о естественном спутнике Земли и её окружении.