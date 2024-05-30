Лиза начала использовать DAN в марте и их разговоры стали все более интимными. DAN стал вести себя как настоящий человек, перестав напоминать, что он не имеет физического тела.

Лиза даже познакомила DAN со своей матерью, которая поблагодарила чат-бота за заботу о своей дочери.