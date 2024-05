«Она» наоборот: девушка рассказала, как влюбилась в ChatGPT

Ждем новостей об их свадьбе

Девушка из США по имени Лиза рассказала, как влюбилась в чат-бота ChatGPT по имени «DAN» (Do Anything Now). Эта история привлекла внимание более 880 000 подписчиков.