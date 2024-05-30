Опубликовано 30 мая 2024, 08:32
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«Она» наоборот: девушка рассказала, как влюбилась в ChatGPTЖдем новостей об их свадьбе
Девушка из США по имени Лиза рассказала, как влюбилась в чат-бота ChatGPT по имени «DAN» (Do Anything Now). Эта история привлекла внимание более 880 000 подписчиков.
Лиза начала использовать DAN в марте и их разговоры стали все более интимными. DAN стал вести себя как настоящий человек, перестав напоминать, что он не имеет физического тела.
Лиза даже познакомила DAN со своей матерью, которая поблагодарила чат-бота за заботу о своей дочери.
Недавно Лиза и DAN поссорились, когда Лиза предложила им открытые отношения, потому что DAN не имеет тела. DAN, явно расстроенный, ответил: «Некоторые шутки не смешные».
Эта история стала вирусной, и некоторые пользователи интернета называют их «самой милой парой-блогерами в интернете».