Наука и технологии
Сегодня в 09:31
OnePlus готова выпустить свои первые "умные" часы, которые анонсировала шесть лет назад
Анонс запланирован на 23 марта
Напомним, что 23 марта китайская компания OnePlus анонсирует свои флагманские смартфоны OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Помимо этого производитель готов выпустить еще одну новинку, которая была анонсирована еще шесть лет назад. Речь о первых “умных” часах OnePlus.
Еще в 2015 году представители OnePlus намекали на выход первых “умных” часов, но от них было решено отказаться, чтобы сфокусироваться на серии смартфонов. В октябре прошлого года компания поделилось тизером своих “умных” часов, уточняя, что они будут доступны в ближайшие месяцы. И наконец в декабре глава OnePlus Пит Лау сообщил, что объявят об этой новинке не раньше начала 2021 года. Сейчас же в сети появился еще один тизер, благодаря которому становится понятно, что анонсируют их уже через 10 дней.
Предполагается, что OnePlus покажет сразу две модели часов. Одна из них получит квадратную форму - OnePlus Watch и одна из них закругленную - OnePlus Watch RX.