OnePlus готова выпустить свои первые "умные" часы, которые анонсировала шесть лет назад

Еще в 2015 году представители OnePlus намекали на выход первых “умных” часов, но от них было решено отказаться, чтобы сфокусироваться на серии смартфонов. В октябре прошлого года компания поделилось тизером своих “умных” часов, уточняя, что они будут доступны в ближайшие месяцы. И наконец в декабре глава OnePlus Пит Лау сообщил, что объявят об этой новинке не раньше начала 2021 года. Сейчас же в сети появился еще один тизер, благодаря которому становится понятно, что анонсируют их уже через 10 дней.