OnePlus готовит революцию в экранах смартфонов

Сама компания назвала данное мероприятие максимально официально: OnePlus 2020 Screen Technology Communication Meeting. А судя по данным анонимных источников, имеющих доступ к информации о свежайших разработках китайцев, в рамках пресс-конференции OnePlus расскажет о том, какие новейшие технологии в области дисплеев будут использовать в будущих флагманах компании. Скорее всего, речь идет не только о поддержке частоты обновления 120 Гц, но также и возможности расположить фронтальную камеру под дисплеем — нечто подобное уже успела показать Oppo в конце 2019 года.