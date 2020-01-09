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OnePlus готовит революцию в экранах смартфонов

120 Гц? Фронталка под дисплеем?
Начало 2020 года вышло очень продуктивным для OnePlus — не успела компания представить свой OnePlus Concept One с “исчезающей” основной камерой, как она же анонсировала новое мероприятие, на котором пообещала показать новейшие технологии в сфере экранов смартфонов.

Сама компания назвала данное мероприятие максимально официально: OnePlus 2020 Screen Technology Communication Meeting. А судя по данным анонимных источников, имеющих доступ к информации о свежайших разработках китайцев, в рамках пресс-конференции OnePlus расскажет о том, какие новейшие технологии в области дисплеев будут использовать в будущих флагманах компании. Скорее всего, речь идет не только о поддержке частоты обновления 120 Гц, но также и возможности расположить фронтальную камеру под дисплеем — нечто подобное уже успела показать Oppo в конце 2019 года.

Судя по опыту прошлых лет, анонс OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro стоит ожидать ближе к маю текущего года. И если компания продолжить демонстрировать использование новейших технологий в своих смартфонах, вполне вероятно, именно эти устройства получат все вышеназванные “фишки”, разработанные компанией.