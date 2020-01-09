OnePlus готовит революцию в экранах смартфонов
Сама компания назвала данное мероприятие максимально официально: OnePlus 2020 Screen Technology Communication Meeting. А судя по данным анонимных источников, имеющих доступ к информации о свежайших разработках китайцев, в рамках пресс-конференции OnePlus расскажет о том, какие новейшие технологии в области дисплеев будут использовать в будущих флагманах компании. Скорее всего, речь идет не только о поддержке частоты обновления 120 Гц, но также и возможности расположить фронтальную камеру под дисплеем — нечто подобное уже успела показать Oppo в конце 2019 года.
Судя по опыту прошлых лет, анонс OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro стоит ожидать ближе к маю текущего года. И если компания продолжить демонстрировать использование новейших технологий в своих смартфонах, вполне вероятно, именно эти устройства получат все вышеназванные “фишки”, разработанные компанией.