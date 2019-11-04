OnePlus готовит свои первые "умные" часы

По железу от OnePlus Watch ждут процессора от Qualcomm, желательно Snapdragon Wear 3300. Помимо этого пользователи надеются, что компания установит не менее 1 ГБ оперативной памяти и как минимум 8 ГБ памяти постоянной. Напомним, что Mi Watch от Xiaomi будут работать на базе усовершенствованной Wear OS, чего-то подобного можно ждать и от “умных” часов OnePlus.