Наука и технологии
Сегодня 20:29
OnePlus готовит свои первые "умные" часы
Ждем их весной 2020 года
Завтра Xiaomi должна представить свои первые по-настоящему “умные” часы — Xiaomi Mi Watch. По всей видимости, данное устройство лишь начало и в ближайшее время нам стоит ждать все больше китайских гигантов, которые представят свои “умные” носимые девайсы. Одной из первых, после Xiaomi, может оказаться компания OnePlus.
Так, в интернет утекли первые изображения нового типа устройств OnePlus, которое судя по всему компания разрабатывает последние несколько лет. По данным анонимных источников, официальный анонс “умных” часов OnePlus Watch состоится весной следующего года вместе с новым поколением флагманских смартфонов — OnePlus 8 и OnePlus Pro.
По железу от OnePlus Watch ждут процессора от Qualcomm, желательно Snapdragon Wear 3300. Помимо этого пользователи надеются, что компания установит не менее 1 ГБ оперативной памяти и как минимум 8 ГБ памяти постоянной. Напомним, что Mi Watch от Xiaomi будут работать на базе усовершенствованной Wear OS, чего-то подобного можно ждать и от “умных” часов OnePlus.