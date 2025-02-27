OnePlus отложила выпуск Watch 3 до апреля из-за опечатки на корпусе смарт-часов

Опубликовано 27 февраля 2025, 07:371 мин.
OnePlus отложила выпуск Watch 3 до апреля из-за опечатки на корпусе смарт-часовПолучается, бракованная модель станет коллекционной
OnePlus Watch 3, изначально запланированные к выпуску 25 февраля, задержатся до апреля 2025 года.
Причиной стал обнаруженный брак — на корпусе устройства вместо «Made in China» было выгравировано «Meda in China».
OnePlus уже извинилась за ошибку и сообщила, что исправленная партия часов поступит в продажу в апреле.
При этом предзаказы остаются открытыми, а покупатели по-прежнему могут получить скидку $30. Те, кто уже получил бракованный экземпляр, смогут вернуть его без лишних вопросов.
Компания также намекнула, что в будущем OnePlus Watch 3 получат версии с поддержкой LTE и уменьшенный форм-фактор.