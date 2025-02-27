Наука и технологии
Опубликовано 27 февраля 2025, 07:37
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OnePlus отложила выпуск Watch 3 до апреля из-за опечатки на корпусе смарт-часов

Получается, бракованная модель станет коллекционной
OnePlus Watch 3, изначально запланированные к выпуску 25 февраля, задержатся до апреля 2025 года.
OnePlus отложила выпуск Watch 3 до апреля из-за опечатки на корпусе смарт-часов
© 9to5Google

Причиной стал обнаруженный брак — на корпусе устройства вместо «Made in China» было выгравировано «Meda in China».

OnePlus уже извинилась за ошибку и сообщила, что исправленная партия часов поступит в продажу в апреле.

При этом предзаказы остаются открытыми, а покупатели по-прежнему могут получить скидку $30. Те, кто уже получил бракованный экземпляр, смогут вернуть его без лишних вопросов.

Компания также намекнула, что в будущем OnePlus Watch 3 получат версии с поддержкой LTE и уменьшенный форм-фактор.

Источник:9to5Google
Автор:Булат Кармак
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