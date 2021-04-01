Наука и технологии
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OnePlus планирует улучшить свои «умные» часы «по воздуху»
Вместе с одним из грядущих апдейтов
Во время анонса своих первых смарт-часов, компания OnePlus расстроила множество поклонников. Тогда она заявила, что устройство не имеет функции Always on Display (AOD). Сейчас же появилась информация о том, что производитель может добавить востребованную возможность с одним из обновлений.
При этом представители OnePlus практически сразу заявили, что не добавили AOD из соображений экономии заряда батареи часов, пишет компания на своём сайте. Мол при использовании этой функции, носимый гаджет разряжается буквально на глазах — примерно на 50% быстрее.
Вместе с тем в официальном блоге бренда появилась информация о том, почему он отказался от Wear OS. Как бы это не было банально, дело также в автономности.