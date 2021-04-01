OnePlus планирует улучшить свои «умные» часы «по воздуху»

При этом представители OnePlus практически сразу заявили, что не добавили AOD из соображений экономии заряда батареи часов, пишет компания на своём сайте. Мол при использовании этой функции, носимый гаджет разряжается буквально на глазах — примерно на 50% быстрее.

Вместе с тем в официальном блоге бренда появилась информация о том, почему он отказался от Wear OS. Как бы это не было банально, дело также в автономности.