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OnePlus привлечет внимание к своим первым смарт-часам необычным образом
Странные маркетинговые ходы — это отличительная особенность OnePlus
В сети появился первый рекламный материал, касающийся грядущих дебютных смарт-часов компании OnePlus. И, судя по всему, как и в случае с OnePlus One в 2014 году, производитель намерен привлечь внимание к своей новинке крайне необычным образом.
Правда, если в случае с дебютным смартфоном компании, потенциальным пользователям предлагалось принять участие в лотерее, входным билетом в которую являлось условие креативного разбивания своего текущего девайса, то в случае с “умными” часами китайский бренд пошел более мирным путем. По всей видимости, OnePlus назовет свои первые смарт-часы OnePlus Wotch, намеренно допустив в названии ошибку, что и должно в теории привлечь внимание пользователей.
Напомним, что согласно более ранним данным, китайская компания уже совсем скоро выпустит свои первые часы. В их основу ляжет неизвестный мобильный процессор, а работать устройство будет на Wear OS, поверх которых, скорее всего, установят измененную фирменную оболочку компании Oxygen OS.