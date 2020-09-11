OnePlus привлечет внимание к своим первым смарт-часам необычным образом

Правда, если в случае с дебютным смартфоном компании, потенциальным пользователям предлагалось принять участие в лотерее, входным билетом в которую являлось условие креативного разбивания своего текущего девайса, то в случае с “умными” часами китайский бренд пошел более мирным путем. По всей видимости, OnePlus назовет свои первые смарт-часы OnePlus Wotch, намеренно допустив в названии ошибку, что и должно в теории привлечь внимание пользователей.