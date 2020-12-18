OnePlus вместе с Google работает над своими первыми «умными» часами

Рассказал о необычном сотрудничестве не абы кто, а глава OnePlus Пит Лау, передаёт 9to5Google. По его словам, китайский бренд объединился со специалистами Google в вопросе доработки Wear OS. К сожалению никаких дополнительных подробностей он не сообщил. В том числе неизвестно, когда именно стоит ждать новинки от компании.

Отметим, что «коллеги» OnePlus по концерну BBK уже имеют опыт создания смарт-часов. А теперь, благодаря сотрудничеству компании Пита Лау с Google, будущие поколения Oppo Watch или Realme Watch смогут похвастаться ещё более высоким качеством и работой на базе Wear OS.