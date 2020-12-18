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OnePlus вместе с Google работает над своими первыми «умными» часами
Неужели выйдут первые по-настоящему качественные смарт-часы на Wear OS?
Раньше OnePlus была известна своим негативным отношением к платформе Wear OS — компания всяческие открещивалась от слухов о производстве собственных смарт-часов на данной платформе. Но теперь, как стало известно, китайский бренд не просто сменил гнев на милость, но и начал сотрудничество с Google в рамках работы над своими первыми «умными часами».
Рассказал о необычном сотрудничестве не абы кто, а глава OnePlus Пит Лау, передаёт 9to5Google. По его словам, китайский бренд объединился со специалистами Google в вопросе доработки Wear OS. К сожалению никаких дополнительных подробностей он не сообщил. В том числе неизвестно, когда именно стоит ждать новинки от компании.
Отметим, что «коллеги» OnePlus по концерну BBK уже имеют опыт создания смарт-часов. А теперь, благодаря сотрудничеству компании Пита Лау с Google, будущие поколения Oppo Watch или Realme Watch смогут похвастаться ещё более высоким качеством и работой на базе Wear OS.