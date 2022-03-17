OnePlus выпустит беспроводные наушники с устаревшим дизайном

Речь идёт о OnePlus Bullets Wireless Z2, изображениями которых поделился интернет-инсайдер Ишан Агарвал. Из представленных им изображений видно, что новые наушники OnePlus можно будет повесить на шею. Для сравнения, большая часть современных беспроводных наушников имеют форм-фактор как у AirPods или Galaxy Buds.

Из прочего можно отметить что гарнитура получит 12,4-мм динамические драйверы, модуль Bluetooth 5.0 и встроенный микрофон для звонков. Ожидается, что устройство будет иметь защиту от влаги и пыли (по стандарту IP55). Работать девайс сможет до 30 часов в режиме воспроизведения музыки.