OnePlus выпустит беспроводные наушники с устаревшим дизайном

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OnePlus выпустит беспроводные наушники с устаревшим дизайномОстаётся надежда на невысокую цену
В то время, как многие бренды стараются подражать либо дизайну Apple, либо дизайну Samsung при производстве беспроводных наушников, OnePlus решила «тряхнуть» стариной и выпустить устройство с устаревшим внешним видом.
Речь идёт о OnePlus Bullets Wireless Z2, изображениями которых поделился интернет-инсайдер Ишан Агарвал. Из представленных им изображений видно, что новые наушники OnePlus можно будет повесить на шею. Для сравнения, большая часть современных беспроводных наушников имеют форм-фактор как у AirPods или Galaxy Buds.
Из прочего можно отметить что гарнитура получит 12,4-мм динамические драйверы, модуль Bluetooth 5.0 и встроенный микрофон для звонков. Ожидается, что устройство будет иметь защиту от влаги и пыли (по стандарту IP55). Работать девайс сможет до 30 часов в режиме воспроизведения музыки.
Источник: GSMArena