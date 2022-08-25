OnePlus выпустит свой первый монитор

Речь идёт о фирменном мониторе от OnePlus. Как именно будет называться новинка всё ещё неясно, но уже сейчас известно, что это будет девайс с 24-дюймовым дисплеем, пишет Мукул Шарма.

По словам инсайдера, дебютирует устройство на индийском рынке. Причём презентация монитора состоится уже «в ближайшее несколько месяцев».

Напомним, что ранее стало известно о планах OnePlus сделать из своего следующего флагмана — OnePlus 11 Pro — более премиальное устройство, чем это получилось с актуальным флагманом. В компании хотят добиться этого за счёт внедрения топовой камеры.