OnePlus выпустит свой первый монитор

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OnePlus выпустит свой первый мониторА ведь раньше компания делала упор на выпуске одного-единственного, но зато какого качественного девайса
За последние несколько лет OnePlus успела выйти на множество различных рынков, помимо смартфонного. И, судя по всему, совсем скоро компания начнёт выпускать ещё один новый тип устройств.
Речь идёт о фирменном мониторе от OnePlus. Как именно будет называться новинка всё ещё неясно, но уже сейчас известно, что это будет девайс с 24-дюймовым дисплеем, пишет Мукул Шарма.
По словам инсайдера, дебютирует устройство на индийском рынке. Причём презентация монитора состоится уже «в ближайшее несколько месяцев».
Напомним, что ранее стало известно о планах OnePlus сделать из своего следующего флагмана — OnePlus 11 Pro — более премиальное устройство, чем это получилось с актуальным флагманом. В компании хотят добиться этого за счёт внедрения топовой камеры.