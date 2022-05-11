«Они наращивают свои усилия»: Илон Маск пожаловался на атаки российских хакеров на космический интернет Starlink

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«Они наращивают свои усилия»: Илон Маск пожаловался на атаки российских хакеров на космический интернет StarlinkЭто сложно назвать чем-то неожиданным
Некоторое время назад стало известно о запуске космического интернета Starlink на Украине. Этот шаг вызвал вполне ожидаемый ответ.
Как стало известно, спутниковая сеть Starlink подверглась массированным кибератакам. По данным Илона Маска, в качестве атакующих выступают российские хакеры. Об этом миллиардер рассказал в своём Twitter-аккаунте.
Starlink до сих пор сопротивлялась попыткам российской кибератаки, попыткам заглушить и сломать ее, но они наращивают свои усилия.
Илон Маск
При этом детище Маска — не единственная жертва хакерских атак. Так, по данным Reuters, больше всего пострадали точки спутниковой системы KA-SAT Viasat. Комплекты именно этой системы, судя по правительственным контрактам, предоставлялись Украине Соединёнными Штатами.