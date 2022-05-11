«Они наращивают свои усилия»: Илон Маск пожаловался на атаки российских хакеров на космический интернет Starlink

При этом детище Маска — не единственная жертва хакерских атак. Так, по данным Reuters, больше всего пострадали точки спутниковой системы KA-SAT Viasat. Комплекты именно этой системы, судя по правительственным контрактам, предоставлялись Украине Соединёнными Штатами.