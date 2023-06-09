«Они не знают не то чтобы о Wi-Fi, но даже об Интернете»: как обстоять дела с новейшими технологиями в Северной Корее

Согласно новому исследованию организации People for Successful Corean Reunification (Pscore), только несколько тысяч привилегированных членов общества могут получить доступ к глобальной сети, в то время как даже строго цензурируемый внутренний интранет недоступен для большинства населения.

Получить доступ к свободной и открытой информации в стране практически невозможно. Отчёт Pscore раскрывает реальность для тех немногих, кто в очень ограниченных обстоятельствах удаётся выйти в Интернет в Северной Корее.

Документ описывает долгий процесс утверждения для получения доступа к Сети, после которого наблюдатели сидят рядом с людьми во время их пребывания в Интернете и одобряют их действия каждые пять минут.

Согласно отчёту, для миллионов людей в Северной Корее глобальная сеть просто не существует. «Я изучал Всемирную паутину и даже запоминал информацию о ней для экзамена, но я знал об Интернете только в теории», — рассказал один из беженцев из Северной Кореи.