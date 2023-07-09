«Они небезопасны и создают пробки»: жители США начали мешать работе роботакси

Жители города всё чаще начали высказывать опасения относительно безопасности и скорости таких автомобилей, а также их влияния на трафик и экологию.

Активисты же ставят дорожные конусы на капоты роботакси, что заставляет систему распознавания воспринимать их как помеху и автоматически останавливать транспорт до их удаления.

Компании, которые отвечают за роботизированные такси в городе, уже обратились к местным властям, требуя наказать активистов за их действия. Они ссылаются на то, что подобный вид транспорта разрешён вполне официально.

Данная ситуация вызывает активное общественное обсуждение и приводит к возникновению вопросов о будущем роботизированных автомобилей.

Жители города, например, выражают свои опасения относительно безопасности и удобства использования такого вида транспортных средств, а также оказывают давление на власти, чтобы принять необходимые меры.