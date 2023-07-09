«Они небезопасны и создают пробки»: жители США начали мешать работе роботакси

«Они небезопасны и создают пробки»: жители США начали мешать работе роботаксиА ведь это ещё даже не началось их массовое внедрение
Группа активистов в Сан-Франциско развернула борьбу против роботизированных такси, используя необычное оружие — дорожные конусы.
Жители города всё чаще начали высказывать опасения относительно безопасности и скорости таких автомобилей, а также их влияния на трафик и экологию.
Активисты же ставят дорожные конусы на капоты роботакси, что заставляет систему распознавания воспринимать их как помеху и автоматически останавливать транспорт до их удаления.
Компании, которые отвечают за роботизированные такси в городе, уже обратились к местным властям, требуя наказать активистов за их действия. Они ссылаются на то, что подобный вид транспорта разрешён вполне официально.
Данная ситуация вызывает активное общественное обсуждение и приводит к возникновению вопросов о будущем роботизированных автомобилей.
Жители города, например, выражают свои опасения относительно безопасности и удобства использования такого вида транспортных средств, а также оказывают давление на власти, чтобы принять необходимые меры.