«Они подходят только для просмотра порно»: в США 80-летняя телеведущая высказалась о AR-шлеме Apple

В свежем эпизоде шоу The View она высказала мнение, что данный тип устройств подходят в основном для просмотра порно. Бехар предположила, что с их помощью она могла бы представить себя в постели с кем угодно, например, с актёром Джорджем Клуни.

Ведущая выразила сомнение в пользе таких продуктов, как Apple Vision Pro, и отметила, что они могут привести к увеличению одиночества, так как люди будут проводить больше времени наедине с собой.

Однако, несмотря на своё сопротивление новым технологиям, Бехар признала, что она привязана к ним, включая iPhone и другие гаджеты от Apple.