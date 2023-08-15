Онкохирург описал симптомы рака, которые легко пропустить

Симптомы рака делятся на видимые и скрытые, как рассказал доктор Антон Иванов. Видимые признаки чаще всего связаны с изменениями кожи, как увеличение или изменение родинок. Также можно обнаружить подкожные изменения при пальпации, особенно у молочных желёз. Внутренние симптомы, называемые скрытыми, менее заметны, но тоже важны.

Скрытые симптомы, например, могут проявиться через работу желудочно-кишечного тракта. Сниженный аппетит, тошнота, расстройство стула и вздутие живота могут быть «тихими» проявлениями онкозаболевания. Также незапланированное снижение веса может указывать на прогрессирующее заболевание. У мужчин трудности с мочеиспусканием и частые ночные походы в туалет могут быть признаками проблем, особенно после 45 лет.

Другие скрытые симптомы включают длительный и беспричинный кашель с мокротой, а также апатию и слабость. Хотя эти симптомы могут быть связаны и с другими проблемами, долговременное присутствие их следует рассматривать как потенциальные признаки онкологии. Заболевания, которые долго не проявляются, такие как рак поджелудочной железы и рак яичников, также важно учитывать.

Правильная диспансеризация помогает выявить болезни на ранних стадиях, даже если «тихие» симптомы не являются заметными. Важно пройти регулярные обследования и не упускать возможность защитить своё здоровье.