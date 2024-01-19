Онколог назвал главные факторы риска развития рака желудка

Он выделил бактерию Helicobacter pylori как фактор риска, отметив ее высокую выживаемость в кислой среде желудка, способную спровоцировать воспалительные процессы, вплоть до рака. Избыточное потребление копченой, жареной, соленой, острой пищи также связывается с увеличенным риском.

Балкаров подчеркнул, что нарушения в питании, такие как переедание или нерегулярные перекусы, также увеличивают вероятность рака желудка. Канцерогены в пище, такие как нитраты, нитриты и азотистая кислота, также представляют угрозу.

По словам врача, алкоголь и табак также являются еще одними мощными провокаторами, вызывая эрозивные процессы в желудке.