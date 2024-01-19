Онколог назвал главные факторы риска развития рака желудка

Опубликовано 19 января 2024, 18:32
1 мин.
Онколог назвал главные факторы риска развития рака желудкаНапример, нарушения в питании
Рак желудка находится на шестом месте среди видов рака в России. Врач-онколог Беслан Балкаров в беседе с «Газет.Ru» подчеркнул, что генетическая предрасположенность является одним из триггеров этого онкологического заболевания, с риском до 80% при наличии рака у близких родственников и назвал еще несколько факторов.
Он выделил бактерию Helicobacter pylori как фактор риска, отметив ее высокую выживаемость в кислой среде желудка, способную спровоцировать воспалительные процессы, вплоть до рака. Избыточное потребление копченой, жареной, соленой, острой пищи также связывается с увеличенным риском.
Балкаров подчеркнул, что нарушения в питании, такие как переедание или нерегулярные перекусы, также увеличивают вероятность рака желудка. Канцерогены в пище, такие как нитраты, нитриты и азотистая кислота, также представляют угрозу.
По словам врача, алкоголь и табак также являются еще одними мощными провокаторами, вызывая эрозивные процессы в желудке.
Новости партнеров
Новости партнеров