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Наука и технологии
Опубликовано 19 января 2024, 18:32
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Онколог назвал главные факторы риска развития рака желудка

Например, нарушения в питании
Рак желудка находится на шестом месте среди видов рака в России. Врач-онколог Беслан Балкаров в беседе с «Газет.Ru» подчеркнул, что генетическая предрасположенность является одним из триггеров этого онкологического заболевания, с риском до 80% при наличии рака у близких родственников и назвал еще несколько факторов.

Он выделил бактерию Helicobacter pylori как фактор риска, отметив ее высокую выживаемость в кислой среде желудка, способную спровоцировать воспалительные процессы, вплоть до рака. Избыточное потребление копченой, жареной, соленой, острой пищи также связывается с увеличенным риском.

Балкаров подчеркнул, что нарушения в питании, такие как переедание или нерегулярные перекусы, также увеличивают вероятность рака желудка. Канцерогены в пище, такие как нитраты, нитриты и азотистая кислота, также представляют угрозу.

По словам врача, алкоголь и табак также являются еще одними мощными провокаторами, вызывая эрозивные процессы в желудке.

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