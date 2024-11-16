Онколог рассказала, чего ожидать от новой российской вакцины против рака

Учёные уже десятилетиями работают над созданием вакцин против рака, и некоторые из них уже нашли применение. Например, БЦЖ-терапия помогает снизить риск рецидива после удаления неинвазивного рака мочевого пузыря. Однако с момента открытия дендритных клеток и попыток создать на их основе вакцины прошло более 40 лет, и результаты оказались неоднозначными. Проведённые исследования не показали значительных преимуществ, что в 90-е годы привело к скепсису относительно вакцинотерапии в онкологии.

Ситуация изменилась с новыми открытиями в области иммунологии. Особый прорыв произошёл с разработкой препаратов, которые активируют иммунитет, блокируя так называемые контрольные точки, тормозящие противоопухолевую реакцию организма. Эти достижения удостоились Нобелевской премии в 2018 году. На волне нового интереса учёные стали создавать мРНК-вакцины, которые нацеливают иммунную систему на борьбу с конкретной опухолью. Их уже тестируют как самостоятельное средство и в сочетании с иммунотерапией.

Современный подход основан на персонализации. У пациента берут образец опухоли, выделяют специфические неоантигены и на их основе разрабатывают индивидуальную мРНК-вакцину. Такой метод учитывает уникальные особенности каждой опухоли, что делает терапию точечной и эффективной. Иммуноонкология активно обсуждается на международных конгрессах, и эксперты уверены, что интерес к вакцинам будет только расти, ведь каждые 10-20 лет в этой области происходят значимые открытия.