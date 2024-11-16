Наука и технологии
Опубликовано 16 ноября 2024, 20:25
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Онколог рассказала, чего ожидать от новой российской вакцины против рака

Которая воздействует напрямую на иммунитет человека
Врач рассказала, как работают современные вакцины от рака
Онколог рассказала, чего ожидать от новой российской вакцины против рака
© Diana Polekhina

Учёные уже десятилетиями работают над созданием вакцин против рака, и некоторые из них уже нашли применение. Например, БЦЖ-терапия помогает снизить риск рецидива после удаления неинвазивного рака мочевого пузыря. Однако с момента открытия дендритных клеток и попыток создать на их основе вакцины прошло более 40 лет, и результаты оказались неоднозначными. Проведённые исследования не показали значительных преимуществ, что в 90-е годы привело к скепсису относительно вакцинотерапии в онкологии.

Ситуация изменилась с новыми открытиями в области иммунологии. Особый прорыв произошёл с разработкой препаратов, которые активируют иммунитет, блокируя так называемые контрольные точки, тормозящие противоопухолевую реакцию организма. Эти достижения удостоились Нобелевской премии в 2018 году. На волне нового интереса учёные стали создавать мРНК-вакцины, которые нацеливают иммунную систему на борьбу с конкретной опухолью. Их уже тестируют как самостоятельное средство и в сочетании с иммунотерапией.

Современный подход основан на персонализации. У пациента берут образец опухоли, выделяют специфические неоантигены и на их основе разрабатывают индивидуальную мРНК-вакцину. Такой метод учитывает уникальные особенности каждой опухоли, что делает терапию точечной и эффективной. Иммуноонкология активно обсуждается на международных конгрессах, и эксперты уверены, что интерес к вакцинам будет только расти, ведь каждые 10-20 лет в этой области происходят значимые открытия.