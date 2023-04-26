Онлайн-банк ВТБ появится в соцсети «Вконтакте»Вместо Telegram
ВТБ запустит онлайн-банк во «Вконтакте». По сообщениям представителя банка, время проведения всех операций сократится в 2 раза по сравнению со стандартным интернет-банком.
В банке ожидают, что аудитория нового сервиса составит порядка 100 тысяч человек в 2023 году. Полноценная работа онлайн-банка ВТБ во «Вконтакте» должна быть запущена до конца апреля.
Отмечается, что у ВТБ уже есть аналогичный сервис — переводы денег через СБП в Telegram. Но Роскомнадзор внёс Telegram в перечень иностранных мессенджеров и заблокировал подобные операции.
Время на проведение операций сократится в два раза по сравнению с интернет-банком. С помощью сервиса клиенты смогут быстро перевести деньги через СБП или оплатить счета, добавленные в подписки «ВТБ Онлайн»: налоги, штрафы ГИБДД, образование, квитанции за услуги ЖКХ и другое, а также пополнить баланс мобильного телефона — именно эти опции остаются наиболее популярными среди клиентов ВТБ.