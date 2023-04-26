Онлайн-банк ВТБ появится в соцсети «Вконтакте»

В банке ожидают, что аудитория нового сервиса составит порядка 100 тысяч человек в 2023 году. Полноценная работа онлайн-банка ВТБ во «Вконтакте» должна быть запущена до конца апреля.

Отмечается, что у ВТБ уже есть аналогичный сервис — переводы денег через СБП в Telegram. Но Роскомнадзор внёс Telegram в перечень иностранных мессенджеров и заблокировал подобные операции.