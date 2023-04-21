Онлайн-хранилище фото Imgur введёт полный запрет на наготу, порнографию и сексуальный контент уже в мае

В блоге компании появилось сообщение о новых правилах, которые вступят в силу уже 15 мая. В соответствии с ними, на платформе будет удалён контент, содержащий «наготу, порнографию и сексуально откровенный материал», а также «старые, неиспользуемые и неактивные изображения, которые не привязаны к учётной записи пользователя».

В связи с этим представители сервиса призывает пользователей скачать и сохранить изображения, которые могут нарушать новые правила, особенно если это касается порнографического контента.

Стоит отметить, что не совсем понятно, как именно Imgur будет определять «старые, неиспользуемые и неактивные изображения», которые будут удалены. Данный шаг может повлиять на форумы и другие онлайн-сообщества, где ссылки на эти изображения были использованы или встроены.