Онлайн-кинотеатр Netflix открыл доступ к некоторым фильмам бесплатно и без регистрации

Согласно имеющимся данным, таким образом Netflix пытается привлечь поток новых пользователей, которые ранее не регистрировались в сервисе. Самое необычное во всем этом то, что компания предлагает ознакомиться с некоторыми сериалами (такими как “Очень странные дела”, “Грейс и Фрэнки” и т.д.) и посмотреть отдельные киноленты целиком без какой-либо регистрации — достаточно лишь пройти на страницу промо-кампании и начать просмотр.