Онлайн-кинотеатр Netflix открыл доступ к некоторым фильмам бесплатно и без регистрации
Согласно имеющимся данным, таким образом Netflix пытается привлечь поток новых пользователей, которые ранее не регистрировались в сервисе. Самое необычное во всем этом то, что компания предлагает ознакомиться с некоторыми сериалами (такими как “Очень странные дела”, “Грейс и Фрэнки” и т.д.) и посмотреть отдельные киноленты целиком без какой-либо регистрации — достаточно лишь пройти на страницу промо-кампании и начать просмотр.
Что интересно, Netflix все же установила определенные ограничения на данную акцию. Так, она доступна лишь владельцам компьютеров на Windows и macOS, а также Android-смартфонов. Тем же пользователям, которые владеют лишь iOS-девайсами и “умными” телевизорами, придется найти подходящее устройство на ранее перечисленных операционных системах.