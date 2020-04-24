Онлайн-кинотеатр "Ростелеком" бесплатно отдает подписку с доступом к 5000 фильмам

Для того, чтобы активировать бесплатную подписку на два месяца с тарифным планом “Трансформер” необходимо лишь ввести промокод “ПОСОЛОНЬ”. Однако стоит отметить, что данная акция доступна для новых пользователей цифрового сервиса. Благодаря подписке пользователи могут получить доступ к 5000 популярным фильмам и сериалам. Кроме того, данная подписка также предполагает доступ к более 260 телеканалам.

Отметим, что после оформления подписки сериалы и фильмы можно смотреть не только на смартфоне или планшете, но и на телевизоре. Так, для этого можно использовать приложения Smart TV, Apple TV и Android TV или же специальную приставку.