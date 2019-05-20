Онлайн-кинотеатры обяжут отчитываться о показах и зрителях

Министерство культуры подготовило поправки в закон о поддержке кинематографии, касающиеся онлайн-кинотеатров. Об этом рассказало издание «Ведомости».

На данный момент обычные кинотеатры обязаны передавать информацию о показах и зрителях в единую государственную систему учета кинобилетов (ЕАИС). Новые поправки обяжут сдавать данные онлайн-кинотеатры, а также другие интернет-сервисы и сайты, которые показывают фильмы. Речь идёт как о платных сервисах, так и о тех, что живут с рекламы.

По данным «Ведомостей», 17 мая чиновники Минкульта и Минкомсвязи обсудили поправки с продюсерами и представителями онлайн-кинотеатров.

За нарушении закона онлайн-кинотеатрам грозит штраф в 0,001–0,01% годовой выручки, но не менее 100 тысяч рублей. На подключение к ЕАИС сервисам дадут полгода с момента вступления закона в силу. Пока в документе не уточняется, будут ли иностранные сервисы вроде Netflix и Apple TV обязаны подключиться к ЕАИС.