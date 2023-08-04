Онлайн-кинотеатры России повысили цены на подписку

Всё больше видеосервисов в России подняли цены на свои подписки, а ещё некоторые ищут новые способы заработка. Компании на рынке говорят о дороговизне контента, но утверждают, что пользователи не отказались от новых расценок.

Агентство TelecomDaily провело анализ изменения цен на подписки в российских онлайн-кинотеатрах за последний год. Их исследование показало, что у трёх из девяти видеосервисов цены на доступ к контенту за первое полугодие 2023 года стали выше по сравнению с прошлым годом.

«Кинопоиск», принадлежащий «Яндексу», поднял цену на подписку на 50%, до 299 рублей в месяц. Также подорожала подписка на сервисе Kion, принадлежащему МТС, на 25%, до 249 рублей в месяц.

Тем не менее, в «Кинопоиске» утверждают, что цены на подписку «Плюс» не менялись, они лишь отменили базовый тариф и оставили подписку «Мульти». В Kion объяснили подорожание ростом стоимости контента и стремлением соответствовать запросам аудитории.

Единственный, кто снизил цены на подписку, это «Триколор Кино и ТВ». Теперь их услуги стоят 149 рублей в месяц. Это решение компании направлено на то, чтобы сделать сервис доступнее для большей аудитории.

Ситуация с контентом российских онлайн-кинотеатров стала меняться после того, как западные киностудии прекратили работу на российском рынке и отказались продлевать лицензионные соглашения. Это привело к уменьшению количества западных проектов в российских онлайн-кинотеатрах. Теперь в основном спрос россияне ориентируют на отечественные фильмы и сериалы.

Большинство онлайн-кинотеатров пока не планируют поднимать цены на подписки. Wink, например, считает, что нашёл баланс между ценой и качеством. «Триколор Кино и ТВ» также не собирается менять цены. Однако аналитики считают, что дальнейшее подорожание возможно. Некоторые сервисы даже рассматривают возможность выноса некоторых проектов за дополнительную плату.

Интересно, что доходы от розницы, включая подписки, не являются основным источником доходов для онлайн-кинотеатров. Развитие контентных сервисов больше связано с идеологической борьбой и национальными интересами. Тем не менее, цены на подписки продолжают меняться, и аудитория сервисов остаётся на чеку.