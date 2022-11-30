Онлайн-кинотеатры заменили россиянам спутниковое ТВ

Просто они, заявляют эксперты, перешли в онлайн-кинотеатры. Например, тот же Кинопоиск предлагает куда более удобный доступ к трансляциям матчей чемпионата мира по футболу, чем спортивные телеканалы.

Так, если в Кинопоиске они доступны в одном месте, то на ТВ их надо искать по отдельности на Матч Страна, Матч Боец и т.д.

Та же история с развлекательными телеканалами. Подавляющее большинство шоу ТНТ можно найти на RuTube и Premier. И там, в отличие от телевидения, их можно смотреть в любое время, без привязки к расписанию.