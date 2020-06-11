Онлайн-магазин "раскрыл" дизайн PlayStation 5 накануне презентации Sony

Но есть и другой вариант PlayStation 5, черный, который представлен уже на другой онлайн-площадке. Важно, что изображения обоих вариантов, по сути, идентичны внешне и единственное, что их отличает, это цветовое исполнение консоли. Правдив ли данный дизайн, узнаем уже совсем скоро — как мы уже написали выше, вероятнее всего, устройство будет представлено уже сегодня вечером.