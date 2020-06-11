Онлайн-магазин "раскрыл" дизайн PlayStation 5 накануне презентации Sony
Так, на площадке представлена некая специальная версия новой PlayStation под названием PlayStation 5 Turbo SSD. Что интересно, оценен данный товар аж в 2 470 долларов, что вряд ли является настоящей ценой и, скорее, служит в качестве своеобразной “заглушкой” до официального анонса и объявления цены самой Sony. Также стоит отметить, что в интернет-магазине представлена белая версия консоли.
Но есть и другой вариант PlayStation 5, черный, который представлен уже на другой онлайн-площадке. Важно, что изображения обоих вариантов, по сути, идентичны внешне и единственное, что их отличает, это цветовое исполнение консоли. Правдив ли данный дизайн, узнаем уже совсем скоро — как мы уже написали выше, вероятнее всего, устройство будет представлено уже сегодня вечером.