Онлайн-продажа алкоголя в России стартует уже в 2022 году

Проходить всё это будет в рамках специального эксперимента, который продлится до 2024. При этом торговать напитками смогут лишь производители, а представлены они будут на специализированном сайте Почты России. Именно госкомпания займётся доставкой алкоголя потребителям.

Для того, чтобы контролировать возраст покупателя, специалисты намерены использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Ожидается, что пилотный проект также будет запущен в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях. Сделано это будет для того, чтобы дополнительно поддержать российское виноделие.

На данный момент проект находится на этапе межведомственного соглашения.