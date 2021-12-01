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Онлайн-продажа алкоголя в России стартует уже в 2022 году

Начнётся всё с Москвы и Подмосковья
В сети появилась свежая информация о будущем онлайн-продаж алкоголя в России. Оказалось, жители Москвы и Подмосковья смогут заказать вино в интернете уже начиная с 31 марта 2022 года.
Онлайн-продажа алкоголя в России стартует уже в 2022 году

Проходить всё это будет в рамках специального эксперимента, который продлится до 2024. При этом торговать напитками смогут лишь производители, а представлены они будут на специализированном сайте Почты России. Именно госкомпания займётся доставкой алкоголя потребителям.

Для того, чтобы контролировать возраст покупателя, специалисты намерены использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Ожидается, что пилотный проект также будет запущен в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях. Сделано это будет для того, чтобы дополнительно поддержать российское виноделие.

На данный момент проект находится на этапе межведомственного соглашения.

Источник: Известия
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