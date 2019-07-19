Онлайн-рынок eBay стремительно теряет популярность

Так, в течение второго квартала 2019 года чистая прибыль eBay очень сильно снизилась: на 37,4% и теперь составляет 402 млн долларов. Прибыль за одну акцию также снизилась и сейчас равняется 0,47 долларов вместо 0,64 долларам ранее. Но не смотря на это, выручка американского онлайн-гиганта все же выросла на 1,8%, составив баснословные 2,687 млрд долларов. Но если брать показатели за последние полгода, то чистая прибыль торговой площадки все же упала — теперь она составляет 920 млн долларов, что на 12,3% меньше, чем за первые шесть месяцев 2018 года. Зато прибыль на акцию составила 1,04 доллара вместо 1,03 за аналогичный период в прошлом году.