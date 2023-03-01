Онлайн-школу английского языка Skyeng оштрафовали за утечку пользовательских данных

Тогда на продажу хакеры выставили данные 5 млн учащихся сервиса. При этом в Skyeng заявили, что не имеют отношения к этим базам данных и всё время отрицали возможность утечки.

В итоге суд решил, что данные всё-таки относятся к онлайн-школе и присудил штраф по ч.1 ст. 13.11 КоАП, максимальная сумма по которой составляет 100 тысяч рублей.