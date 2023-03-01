Наука и технологии
16:24, 01 марта 2023
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Онлайн-школу английского языка Skyeng оштрафовали за утечку пользовательских данных

Но школа всё время отрицала утечку

Судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал онлайн-школу Skyeng за утечку персональных данных учащихся, произошедшую в 2020 году.

Онлайн-школу английского языка Skyeng оштрафовали за утечку пользовательских данных

Фото: Aa.com.tr

Тогда на продажу хакеры выставили данные 5 млн учащихся сервиса. При этом в Skyeng заявили, что не имеют отношения к этим базам данных и всё время отрицали возможность утечки.

В итоге суд решил, что данные всё-таки относятся к онлайн-школе и присудил штраф по ч.1 ст. 13.11 КоАП, максимальная сумма по которой составляет 100 тысяч рублей.

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