Онлайн-школу английского языка Skyeng оштрафовали за утечку пользовательских данных

16:24, 01 марта 2023
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Онлайн-школу английского языка Skyeng оштрафовали за утечку пользовательских данныхНо школа всё время отрицала утечку
Судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал онлайн-школу Skyeng за утечку персональных данных учащихся, произошедшую в 2020 году.
Фото: Aa.com.tr
Тогда на продажу хакеры выставили данные 5 млн учащихся сервиса. При этом в Skyeng заявили, что не имеют отношения к этим базам данных и всё время отрицали возможность утечки.
В итоге суд решил, что данные всё-таки относятся к онлайн-школе и присудил штраф по ч.1 ст. 13.11 КоАП, максимальная сумма по которой составляет 100 тысяч рублей.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей КадуковТеги:
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