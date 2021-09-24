Онлайн-студенты оказались более активными на лекциях, чем физически присутствующие

Ввиду пандемии коронавирусной инфекции многим сферами пришлось уйти в онлайн формат. Это же коснулось и сферы обучения — учителя начали проводить лекции в Zoom и прочих ресурсах. Осенью прошлого года студенты начали возвращаться в офлайн обучение в ограниченном количестве. Это позволило ученым Копенгагенского университета сравнить поведение учеников на удаленном обучении и тех, кто ходит на лекции физически.

Как выяснилось, более активными и вовлеченными в лекцию оказались те, кто слушают лекцию в онлайне. В частности, они задавали лекторам больше вопросов. Объясняют исследователи это тем, что во время лекции студенты боятся осуждения за “глупые” вопросы.

“Еще одно возможное объяснение того, почему онлайн-студенты были более активны в чатах, может заключаться в том, что они привыкли общаться друг с другом в письменной форме в социальных сетях”, — высказался автор исследования.