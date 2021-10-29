ООН напомнила о вымирании человечества видеороликом с динозавром

На видео тираннозавр внезапно появляется в начале заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и занимает трибуну, с которой говорит о том, что всё живое на Земле может погибнуть, если человечество не обратит пристальное внимание на проблему глобального потепления. Кроме этого, Фрэнки говорит о том, что нужно перестать вкладывать деньги в добычу ископаемого топлива и потратить их на вакцины от коронавируса для всех жителей планеты или полную ликвидацию нищеты.

Видеоролик — часть масштабной кампании ООН по противодействию мировой климатической катастрофе под названием «Не соглашайтесь на вымирание». Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш постоянно призывает к прекращению субсидирования добычи топлива, говоря о нарастании всё-больших климатических и социальных рисков.

Девиз кампании: «У нас хотя бы был астероид, а у вас какое оправдание?». Динозавра озвучил известный американский актёр Джек Блэк.