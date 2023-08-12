ООН обвинило Северную Корею во взломе криптобирж для поддержки ядерной программы

КНДР отрицает любую хакерскую деятельность. Тем не менее ООН настаивает на систематических и прицельных кибератаках северокорейских хакеров не только на криптобиржи, но и на оборонный, энергический и медицинский секторы по всему миру.

«После рекордного объёма киберкраж в 2022 году, который оценивается в $1,7 млрд, хакеры из Северной Кореи продолжили успешно атаковать криптовалютные проекты по всему миру», — сообщили в ООН.