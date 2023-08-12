ООН обвинило Северную Корею во взломе криптобирж для поддержки ядерной программы

17:25, 12 августа 2023
1 мин.
ООН обвинило Северную Корею во взломе криптобирж для поддержки ядерной программыА также на оборонные, медицинские и энергетические компании
Reuters со ссылкой на неопубликованный отчёт ООН сообщило о том, что организация обвиняет Северную Корею в целенаправленных кибератаках на криптобиржи по всему миру для финансирования национальной ядерной и ракетной программы. Якобы такие данные приходят в совет ООН дважды в год от наблюдателей.
КНДР отрицает любую хакерскую деятельность. Тем не менее ООН настаивает на систематических и прицельных кибератаках северокорейских хакеров не только на криптобиржи, но и на оборонный, энергический и медицинский секторы по всему миру.
«После рекордного объёма киберкраж в 2022 году, который оценивается в $1,7 млрд, хакеры из Северной Кореи продолжили успешно атаковать криптовалютные проекты по всему миру», — сообщили в ООН.