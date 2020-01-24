ООН отказалась от использования WhatsApp

”На данный момент высшему руководству ООН было рекомендовано не использовать WhatsApp как незащищенный механизм коммуникации. Так что нет, я не думаю, что генеральный секретарь Антониу Гутерреш использует его”, — рассказал Фархан Хак.

При этом представитель ООН отказался как-либо комментировать предполагаемую связь наследного принца Саудовской Аравии и взлом смартфона главы Amazon Джеффа Безоса с использованием того самого “незащищенного” мессенджера WhatsApp. По его словам, для того, чтобы делать какие-либо выводы, нужно обладать большей информацией о ситуации.