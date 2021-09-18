ООН потребовала от всех государств контроля за искусственным интеллектом

По её словам, искусственный интеллект не только полезен, но и вреден. Технологии могут не только созидать, но и разрушать, причём речь идёт о человеческих судьбах. Неизвестно, когда и насколько уровень технологий достигнет того уровня, что ИИ можно будет давать право собственных решений.

Бачелет привела данные исследования, проведённого комиссией ООН по правам человека. Согласно исследованию, уже сейчас алгоритмы ИИ нацелены на то, чтобы оценивать людей, их социальный статус, что, по мнению Бачелет, неприемлемо. ИИ – инструмент, который должен оставаться в пределах целей его создания, а не превращаться в самоцель, из-за которой могут дискриминироваться права человека, что нередко происходит уже сейчас. «Мы не можем позволить себе продолжать игру в догонялки с ИИ – разрешить использовать его, с ограничениями или без, а уже потом разбираться с последствиями нарушения прав человека», – подчеркнула Мишель Бачелет