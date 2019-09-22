ООН призвал современные страны брать пример с СССР

”Государства, которые входили ранее в Советский Союз, обладали очень хорошей инфраструктурой общественного транспорта. Я был во множестве городов, где общественный транспорт был действительно хорошо развит — трамваи, автобусы. Думаю, важно обратить внимание на те хорошие вещи, которыми они обладали в прошлом”, - поделился мнением Роб де Йонг, глава отдела транспортного передвижения Программы ООН по окружающей среде UNEP.

Йонг также считает, что хорошими вариантами могут быть такие радикальные меры, как лимит въезда в центр города, увеличение стоимости парковочных мест, а также запрет на въезд иногородних машин.