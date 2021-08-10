ООН заявил о рекордно высокой температуре на Земле за последние 125 тысяч лет

Пока что опубликован лишь первый том, но уже в нём сообщается о том, что на Земле зафиксирована рекордно высокая температура за последние 125 тыс лет. В конечном итоге это может привести к постоянным засухам и учащению числа лесных пожаров по всей планете.

Эксперты также отметили, что для стабилизации ситуации человечеству необходимо сокращать выбросы углекислого газа. Причём делать это нужно по максимуму и как можно быстрее. Связано подобное «торопление» с тем, что этот газ надолго остаётся в атмосфере Земли.

И даже если завтра перестать сжигать топливо, остановив всю мировую промышленность, температура продолжит плавно повышаться ещё на протяжении 20-30 лет.