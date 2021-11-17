Опасен ли коронавирус для неродившегося ребенка

Гинеколог отметила, что тяжелее всего болеют именно непривитые беременные. По ее словам, в таких случаях врачи вынуждены стимулировать роды досрочно, чтобы спасти жизнь матери. По ее словам проблемы со здоровьем, которые возникают у новорожденных, связаны с недоношенностью, а не с болезнью.



Врачи призвали беременных и кормящих женщин вакцинироваться. По их словам, прививка на сроке после 22 недель не влияет на течение беременности.



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