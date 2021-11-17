Опасен ли коронавирус для неродившегося ребенка

Опасен ли коронавирус для неродившегося ребенкаОбъясняет врач высшей категории
Как утверждают специалисты Минздрава, COVID-19 у беременной женщины может спровоцировать задержку развития плода, а также увеличивать вероятность прерывания беременности.
Но при этом, Великжанина уточнила, что заболевшая беременная женщина не может передать вирус плоду. Однако, высока вероятность того, что ребенок может заразиться уже после рождения, поэтому его вынужденно изолируют от болеющей матери.
Чаще всего такие новорожденные имеют различные нарушения в состоянии здоровья, ими занимаются неонатологи и в дальнейшем наблюдают врачи педиатры
Гинеколог отметила, что тяжелее всего болеют именно непривитые беременные. По ее словам, в таких случаях врачи вынуждены стимулировать роды досрочно, чтобы спасти жизнь матери. По ее словам проблемы со здоровьем, которые возникают у новорожденных, связаны с недоношенностью, а не с болезнью.
Врачи призвали беременных и кормящих женщин вакцинироваться. По их словам, прививка на сроке после 22 недель не влияет на течение беременности.
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