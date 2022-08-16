Опасная тенденция: российские дети 7-10 лет много заявок в друзья получают от взрослых людей

Выяснилось, что 79% детей указанного возраста нередко получают заявки на добавление в друзья от взрослых людей. Таких «друзей» насчитывается 23%, 49% детей знакомятся с новыми людьми именно в соцсетях, при этом 36% впоследствии встречаются в реальной жизни.

Причину видят в том, что родители зачастую стараются контролировать время, проведённое ребёнком в интернете, но не всегда обращают внимание на то, с кем их дети общаются. Ситуацию усугубляет наличие в 88% случаев у детей собственного смартфона или планшета. Тем более дети раскрывают о себе слишком много информации.

Итог всего этого — онлайн-груминг — попытка установить доверительные отношения с ребёнком, чтобы получить приватные фотографии или видео для шантажа и не только, добиться встречи в реальной жизни.