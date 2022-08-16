Опасная тенденция: российские дети 7-10 лет много заявок в друзья получают от взрослых людей

Опасная тенденция: российские дети 7-10 лет много заявок в друзья получают от взрослых людейУ этого могут быть плачевные последствия
Выяснилось, что 79% детей указанного возраста нередко получают заявки на добавление в друзья от взрослых людей. Таких «друзей» насчитывается 23%, 49% детей знакомятся с новыми людьми именно в соцсетях, при этом 36% впоследствии встречаются в реальной жизни.
Причину видят в том, что родители зачастую стараются контролировать время, проведённое ребёнком в интернете, но не всегда обращают внимание на то, с кем их дети общаются. Ситуацию усугубляет наличие в 88% случаев у детей собственного смартфона или планшета. Тем более дети раскрывают о себе слишком много информации.
Итог всего этого — онлайн-груминг — попытка установить доверительные отношения с ребёнком, чтобы получить приватные фотографии или видео для шантажа и не только, добиться встречи в реальной жизни.
Так, почти половина указывают в социальных сетях свой настоящий возраст и рассказывают о своих увлечениях, больше четверти (27%) отмечают номер школы, 13% выкладывают фотографии, на которых видно обстановку квартиры, 12% указывают имена родственников (родителей), а 10% и вовсе публикуют номер мобильного телефона.
Как отметил Сиденко, важную и принципиальную роль в онлайн-безопасности детей, а как показывает практика и в реальной жизни, играет понимание того, какой цифровой след оставляет ребёнок в сети: что публикует у себя на странице в соцсетях, что известно о нём другим пользователям.