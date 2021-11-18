Опасность грязного воздуха наглядно показали на огромных человеческих лёгких

Мы уверены, что кампания будет иметь результат. Когда жители наблюдают, как их лёгкие каждый день чернеют, они начинают понимать, что качество воздуха имеет значение и что загрязнители, которыми мы дышим, негативно сказываются на здоровье. В рамках кампании мы постарались охватить регионы, где не измеряют качество воздуха, и люди ничего не знают о его состоянии.