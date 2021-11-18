Опасность грязного воздуха наглядно показали на огромных человеческих лёгких

Опасность грязного воздуха наглядно показали на огромных человеческих лёгкихПолучилось впечатляюще
Исправить ситуацию решило польское экологическое объединение Polish Smog Alert. Её активисты разместили интерактивные скульптуры в виде лёгких человека на главных улицах городов.
Так, двухметровая модель лёгких как бы «вдыхает» уличный воздух, при этом содержащиеся в нём загрязнения остаются на поверхности. Важно отметить, что в момент установки скульптуры, она имеет абсолютно чистый белый цвет.
Мы уверены, что кампания будет иметь результат. Когда жители наблюдают, как их лёгкие каждый день чернеют, они начинают понимать, что качество воздуха имеет значение и что загрязнители, которыми мы дышим, негативно сказываются на здоровье. В рамках кампании мы постарались охватить регионы, где не измеряют качество воздуха, и люди ничего не знают о его состоянии.
Сообщается, что одна из целей акции — проинформировать население страны о субсидиях на замену загрязняющих воздух устройств для обогрева. И именно с началом отопительного сезона в Польше совпало начало проведения демонстрации.