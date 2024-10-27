Опасный антивирус: в России начали рассылать троян под видом антивируса

Эксперты «Лаборатории Касперского» предупреждают, что мошенники начали рассылать вредоносное ПО, выдавая его за антивирусные программы. Аферисты могут звонить людям, представляясь работниками правоохранительных органов или финансовых организаций, чтобы уговорить установить на смартфон якобы защитные приложения. В сообщении подчёркивается, что злоумышленники используют разные предлоги, чтобы заставить пользователей загружать опасные файлы.

Если человек согласится, мошенники отправят ему в мессенджере APK-файл, который чаще всего содержит шпионскую программу SpyNote и её разновидности, такие как Spyroid и Craxsrat. Специалисты отмечают, что основная жертва таких атак — владельцы устройств с Android: в этом году число атак с использованием SpyNote увеличилось в 4,5 раза. По сути, эта шпионская программа позволяет мошенникам получить полный доступ к устройству и украсть личные данные, например, информацию для входа в онлайн-банки.

По словам экспертов, особенно под угрозой находятся неподготовленные пользователи, пожилые люди и бизнесмены, работающие с конфиденциальной информацией. Они отмечают, что фальшивые антивирусы могут выполнять разные действия без ведома владельца устройства, такие как отправка SMS, подтверждение одноразовых паролей и регистрация на сервисах. Для защиты от этих угроз специалисты рекомендуют проявлять осторожность при получении подозрительных сообщений и загружать приложения только от проверенных производителей.