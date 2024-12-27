OpenAI анонсировала переход на коммерческую основу

В новой структуре операциями и бизнесом OpenAI будет управлять коммерческая часть компании, в то время как некоммерческое подразделение сохранит долю в бизнесе, но утратит контроль. НКО продолжит работу в сферах здравоохранения, образования и науки, сосредоточив усилия на благотворительных инициативах.

Этот шаг, по словам руководства OpenAI, необходим для привлечения больших инвестиций, необходимых для разработки искусственного общего интеллекта. Для этого компания должна создать «одну из лучших некоммерческих организаций в истории», обеспечив ее финансирование. В этом направлении уже работают конкуренты OpenAI, такие как Anthropic и xAI, принадлежащая Илону Маску.