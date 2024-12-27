OpenAI анонсировала переход на коммерческую основу

Опубликовано 27 декабря 2024, 19:171 мин.
OpenAI анонсировала переход на коммерческую основуДля привлечения капитала
OpenAI сообщила о планах перейти на коммерческую основу в 2025 году. В своем блоге компания сообщила, что намерена заменить текущую структуру на модель, в которой контроль перейдет к коммерческому подразделению. Это будет публичная благотворительная корпорация (PBC), которая продолжит работу на благо общества, но с возможностью привлечения капитала.
© Ferra.ru
В новой структуре операциями и бизнесом OpenAI будет управлять коммерческая часть компании, в то время как некоммерческое подразделение сохранит долю в бизнесе, но утратит контроль. НКО продолжит работу в сферах здравоохранения, образования и науки, сосредоточив усилия на благотворительных инициативах.
Этот шаг, по словам руководства OpenAI, необходим для привлечения больших инвестиций, необходимых для разработки искусственного общего интеллекта. Для этого компания должна создать «одну из лучших некоммерческих организаций в истории», обеспечив ее финансирование. В этом направлении уже работают конкуренты OpenAI, такие как Anthropic и xAI, принадлежащая Илону Маску.