OpenAI без лишнего шума выпустила обновленный ChatGPT 4o Mini

OpenAI выпустила новую модель ChatGPT под названием GPT-4o Mini, предназначенную для разработчиков и пользователей.

Она дешевле и легче своих предшественников, но превосходит GPT-3.5 по возможностям. Новая модель уже доступна для пользователей планов Free, Plus и Team, а для Enterprise станет доступна на следующей неделе.

GPT-3.5 останется доступным через API, но со временем будет снят с платформы.

GPT-4o Mini поддерживает текст и изображения через API и скоро сможет работать с видео и аудио. Модель показала 82% на экзамене MMLU, что выше результатов GPT-3.5 (70%), но ниже GPT-4o (88.7%) и Google Gemini Ultra (90%).

Запуск GPT-4o Mini предоставляет разработчикам недорогой инструмент для создания приложений.

Примеры использования включают инструменты для извлечения данных из квитанций и функции автопредложений в почтовых клиентах.