OpenAI будет сотрудничать с крупнейшей социальной сетью Южной Кореи

В рамках сотрудничества планируется совместная разработка продуктов и внедрение технологий OpenAI в популярные сервисы Kakao, включая мессенджер KakaoTalk. Генеральный директор OpenAI, Сэм Альтман, подчеркнул важность Южной Кореи для компании, отметив, что использование искусственного интеллекта охватывает множество сфер, от медицины до образования.

Альтман, который только что завершил визит в Токио, где подписал соглашение с SoftBank о распространении ИИ-инструментов в Японии, продолжает свое турне по Азии, а следующей остановкой станет Индия. Эта стратегия направлена на укрепление позиций OpenAI на международной арене.

Kakao, несмотря на последние финансовые трудности и скандалы, продолжает оставаться одним из лидеров корейского интернет-рынка. Генеральный директор Kakao, Шина Чон, приняла руководство компанией после того, как основатель столкнулся с обвинениями в манипуляциях с ценами. Под ее руководством компания продолжает развивать новые технологические проекты, включая AI, робототехнику и цифровое здравоохранение.