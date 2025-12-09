OpenAI добавила рекламу в платную версию ChatGPT

Логотип бренда, призыв к действию и коммерческий контекст сделали вывод очевидным: в платной версии сервиса появилась реклама.

OpenAI это отрицает. По словам директора Дэниела МакОли, речь идёт не о рекламе, а о «рекомендациях приложений» от пилотных партнёров.

Компания якобы тестирует более «органичную интеграцию» приложений внутри ChatGPT после запуска SDK на DevDay.